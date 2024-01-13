لاتفيا تطرد متقاعدا من سكانها عمره 82 عاما إلى روسيا

ستساعد سلطات مقاطعة بسكوف، المتقاعد العسكري الروسي بوريس كاتكوف البالغ من العمر 82 عاما، والذي تم ترحيله قسرا من لاتفيا بذريعة تهديد الأمن القومي.

أعلن ذلك حاكم المقاطعة الروسية ميخائيل فيديرنيكوف، وقال: "تم استقبال بوريس غريغوريفيتش عند الحدود ذاتها، وتمت إحاطته بالاهتمام والرعاية. اليوم سنناقش خطط المستقبل وسنقدم كل ما يلزم من المساعدة والدعم".

يوم أمس، أعربت السفارة الروسية في لاتفيا عن غضبها إزاء الترحيل القسري للمتقاعد العسكري الروسي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية التعاون اللاتفية- الروسية بوريس كاتكوف، ودعت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى تقييم تصرفات السلطات اللاتفية.

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في وقت سابق، صدر عن وزارة داخلية لاتفيا، قرار اعتبر أن كاتكوف يشكل تهديدا لأمن الجمهورية القومي و"حكم عليه" بالترحيل من لاتفيا لأجل غير مسمى. ولم تقدم الوزارة وقائع تدل على "ذنب" المتقاعد العجوز. وظلت زوجة وأطفاله وأحفاده في لاتفيا. في أوائل شهر يناير، أعلن مكتب شؤون المواطنة والهجرة في لاتفيا أن الترحيل قد يمس 1167 مواطنا روسيا، 789 منهم تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

من جانبه، أعلن بوريس كاتكوف، أنه قرر التوجه إلى مقاطعة كالينينغراد للإقامة هناك.

وقال فيديرنيكوف: "بعد قضاء الليل والاستراحة في بسكوف، قرر بوريس كاتكوف، الذي تم ترحيله من لاتفيا، الذهاب إلى كالينينغراد. قال إنه من هناك ويريد العودة إلى موطنه الأصلي".

وأشار فيديرنيكوف إلى أنه، ناقش نوايا المتقاعد مع حاكم منطقة كالينينغراد أنطون عليخانوف الذي أكد على أنه سيتم توفير كل سبل الإقامة المريحة لكاتكوف في كالينينغراد.

المصدر: نوفوستي