رئيس الإكوادور يدعو أحد قادة العصابات المسلحة للاستسلام بدون شروط

دعا رئيس الإكوادور دانييل نوبوا قائد عصابة "لوس لوبوس" المسلحة فابريسيو كولون بيكو الهارب من السجن، للاستسلام بدون شروط.

وقال نوبوا في حديث لإذاعة "إف إم موندو" المحلية، يوم الخميس، تعليقا على خطاب مصور لقائد العصابة: "ليسلم نفسه إذا أراد ذلك".

وتابع الرئيس: "في هذا البلد هناك ما يكفي من المجرمين الذين يطرحون شروطا. والشروط يجب أن يطرحها الناس الطيبون، والعائلة الإكوادورية والحكومة والدولة، ولكن لا يجوز أن يطرحها المجرمون".

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وكان فابريسيو كولون بيكو، الذي هرب من سجن مدينة ريوبامبا يوم 9 يناير على خلفية اضطرابات وأعمال عنف في السجون وفي شوارع المدن في مختلف أنحاء البلاد، قد نشر شريط فيديو، أعرب فيه عن استعداده لتسليم نفسه للسلطات بشرط أن يضمن له رئيس الدولة "حق الحياة".

واعتبر بيكو أن التهم الموجهة إليه كاذبة، مضيفا أنه هرب من السجن لأنه كان يعتقد بأن هناك مخططا لقتله.

المصدر: تاس