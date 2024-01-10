بيسكوف: المحادثات بين بوتين وشويغو تجري عدة مرات في اليوم

أكد سكرتير الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو عدة مرات في اليوم.

وقال بيسكوف ردا على سؤال (هل ناقش الرئيس مع الوزير عددا من القضايا التي أثيرت في اللقاء مع عائلات المقاتلين في عيد الميلاد؟): "المحادثات مع وزير الدفاع تجري عدة مرات في اليوم. لذلك فإن السؤال في هذه الحالة غريب على الأقل".

لقد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 6 يناير عيشة عيد الميلاد، ذوي العسكريين الذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأكد دعم الدولة لهم وتمنى لهم عيد ميلاد سعيدا.

وحضر قداس عيد الميلاد في كنيسة "منديل الرها" جنوب غربي موسكو مع ذوي العسكريين الروس القتلى بعد عشاء أقامه على شرفهم.

وأكد بوتين أن "العديد من رجالنا الشجعان والأبطال ومحاربي روسيا، يقضون الآن العطلة وسلاحهم في أيديهم يدافعون عن مصالح بلادنا، لذلك أود أنا وأنتم أن نهنئ الجميع بهذا العيد".

المصدر: RT