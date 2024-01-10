ألمانيا تحاول إغراء أرمينيا وتحريضها على روسيا

نقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع أن ألمانيا تحاول إغراء يريفان بمساعدات مالية مقابل مطالبة روسيا بسحب قواتها من أرمينيا، وتبنّي خطوات أخرى مناهضة لروسيا.

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وقال المصدر: "تسعى ألمانيا لجر أرمينيا إلى فضاء السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وضرب العلاقات بين يريفان وموسكو قدر الإمكان. يهتم الألمان بالانسحاب العاجل لحرس الحدود الروسي من الأراضي الأرمنية، وتطهير يريفان أجهزتها بما فيها الجيش والمخابرات وهيئات الأمن من الموالين لروسيا".

وأضاف: "ولقاء ذلك تعرض برلين على يريفان مساعدات مالية وفنية ودعم رئيس الوزراء نيكول باشينيان لمنع رحيل الأرمن عن إقليم قره باغ إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث لوكالة "تاس" بأن يريفان تحاول استبدال تحالفها مع موسكو بوعود غربية غامضة.

وأشار إلى أن يريفان تحاول إلقاء اللوم على روسيا في كل مشاكلها بما فيها خسارة قره باغ لتبرير تحولها الاستراتيجي نحو الغرب.

وأكد رغم ذلك أن أرمينيا كانت وستبقى شريكا استراتيجيا لروسيا في منطقة جنوب القوقاز.

المصدر: تاس