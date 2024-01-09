"كتائب القسام" تنعى القيادي في "حزب الله" وسام الطويل

نعت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، القيادي والمسؤول بوحدة "الرضوان في حزب الله" وسام الطويل المكنى بـ "الحج جواد"، الذي اغتالته إسرائيل يوم أمس الاثنين.

وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام القيادي في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد القائد/ وسام الطويل الذي اغتاله العدو الصهيوني الجبان أمس الاثنين 8 يناير 2024 في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "وتشيد الكتائب بدوره المحوري في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من خلال قيادته للعديد من العمليات النوعية على الحدود الفلسطينية اللبنانية، كما ننعى في السياق ذاته جميع شهداء المقاومة اللبنانية الذين ارتقوا على طريق القدس".

وقد قتل القيادي طويل يوم الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالي 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وفي وقت لاحق، نعاه "حزب الله" وقال إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها "حزب الله" صفة "قائد" عند نعي أحد عناصره.

وكان طويل القيادي العسكري الأعلى رتبة في "حزب الله" الذي تغتاله إسرائيل منذ بدء التصعيد عند الحدود مع إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية إسنادا لغزة، بينما يرد الجيش بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين.

المصدر: RT