قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل إن الغرب لم يدن القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا مؤخرا، لأنه هو من أملى على كييف هذا التكتيك.

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وقالت كنايسل في حديث للصحفي فلافيو فون فيتسليبين: "هدف قصف بيلغورود لم يتبناه زيلينسكي وحده، بل والأمين العام لحلف الناتو السيد ستولتنبرغ أو مسؤولون آخرون في واشنطن لإثارة اللغط في روسيا، لكن ذلك لم يتحقق".

وأضافت: "شعار واشنطن وبروكسل وقبلهما كييف أنه يجب قتل أكبر عدد ممكن من الروس، وقتل الروس في جميع أنحاء العالم".

وتابعتت: هذه كانت تصريحات القيادة العليا في أوكرانيا، ولسوء الحظ، فإن الهجوم على حلبة للتزلج على الجليد في بيلغورود عشية عيد رأس السنة يتناسب مع هذه الصورة.

وفي 30 ديسمبر الماضي أدى قصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود إلى مقتل 25 شخصا بمن فيهم 5 أطفال، وإصابة 109 آخرين.

المصدر: نوفوستي