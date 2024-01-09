الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

دعت الجزائر الثلاثاء لعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الـ12 من يناير الجاري، حول التهديدات الإسرائيليية بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "زمان يسرائيل" في وقت سابق بأن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية لضمان استقبال الكونغو ودول إفريقية أخرى آلاف المهاجرين من قطاع غزة.

وفي وقت لاحق قال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود إنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى، قائلا "إن مشكلة تل أبيب تتمثل في إيجاد دول مستعدة لاستيعاب أهالي القطاع".

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لتحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني".

وأضاف: إسرائيل "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون تقريبا على مغادرة القطاع.

من جهته أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي، "أن الترويج لحلّ يشجع على هجرة سكان غزة ضروري".

المصدر: نوفوستي