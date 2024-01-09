الهباش: منظمة التحرير لم تعقد أي اجتماعات مع ممثلي "حماس" حتى الآن

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن منظمة التحرير الفلسطينية لم تعقد أي لقاءات حتى الآن مع قيادة حركة "حماس".

وأشار الهباش في حديثه إلى أن "منظمة التحرير الفلسطينية لا تعارض الاتصالات مع "حماس"، وأن دعوة عباس للقاء كافة الفصائل للاتفاق حول المبادئ المنصوص عليها في اجتماع العلمين الذي عقد في يوليو 2023 لا تزال سارية، إلا أن بعض الأطراف تؤخر هذه العملية".

وكان مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية قد كشف في حديث لـ"نوفوستي" في ديسمبر الماضي عن خطة لعقد لقاء بين وفد من المنظمة برئاسة أمين عام لجنتها التنفيذية حسين الشيخ، وقادة "حماس" في القاهرة.

وعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العلمين الجديدة بمصر في يوليو الماضي، حيث دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفصائل إلى تشكيل لجنة للحوار لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وبعد ذلك دعا عباس إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها.

المصدر: نوفوستي