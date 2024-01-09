الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته في خان يونس (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته البرية تتوسع في مدينة خان يونس وأنه قضى على العشرات من مقاتلي "حماس"، وعثر على كميات كبيرة من الأسلحة والأنفاق.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "خلال اليوم الماضي، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياتها البرية في خان يونس ونفذت ضربات أسفرت عن مقتل حوالي 40 إرهابيا، وتم العثور على ممرات كبيرة للأنفاق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك اثني عشر بندقية من طراز AK-47 وأربع قاذفات آر بي جي وعشرات القنابل اليدوية والخراطيش والسترات العسكرية".

وذكر أن "القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي نفذت غارة مستهدفة على مجمع عسكري في خان يونس، وعثرت على إرهابي مسلح ببندقية AK-47 وخمس خراطيش، وقتلته"، مضيفا: "في المغازي، وبعد الحصول على معلومات استخباراتية، حددت قوات الجيش نشطاء إرهابيين من لواء المعسكرات المركزية التابع لحماس في المنطقة. ووجهت القوات طائرة تابعة للجيش فأصابت الخلية الإرهابية وقتلتها. كما قصفت البحرية الإسرائيلية مواقع عسكرية ومنشآت تخزين وسفن تستخدمها القوات البحرية التابعة لحماس".

المصدر: RT