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"رويترز": مقتل 3 عناصر من "حزب الله" في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

تحديث مستمر: تجدد القصف الإسرائيلي والاشتباكات في قطاع غزة

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تحديث مستمر: تجدد القصف الإسرائيلي والاشتباكات في قطاع غزة
RT
آثار القصف الغسرائيلي على قطاع غزة
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أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق وسط وجنوبي القطاع وتحديدا في مخيم المغازي وسط القطاع ومديني خان يونس ورفح جنوبا.

محور الوسط..

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على بلدتي الزوايدة والمصدر وسط القطاع

محور الجنوب..

قصفت القوات الإسرائيلية مدينة خان يونس منذ ساعات الصباح الأولى.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن 3 مشاف وسط خان يونس مهددة بالإغلاق بسبب أوامر إخلاء المناطق المجاورة واستمرار القتال.

المصدر: RT

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