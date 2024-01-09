تجدد القصف الإسرائيلي والاشتباكات في قطاع غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق وسط وجنوبي القطاع وتحديدا في مخيم المغازي وسط القطاع ومديني خان يونس ورفح جنوبا.

محور الوسط..

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على بلدتي الزوايدة والمصدر وسط القطاع

استقبل مشفى شهداء الأقصى 57 قتيلا و65 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

محور الجنوب..

قصفت القوات الإسرائيلية مدينة خان يونس منذ ساعات الصباح الأولى، وأسفر القصف الإسرائيلي لمنزل في منطقة الفخاري شرقي المدينة عن مقتل امرأتين ووقوع عدد من الإصابات.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن 3 مشاف وسط خان يونس مهددة بالإغلاق بسبب أوامر إخلاء المناطق المجاورة واستمرار القتال.

بيانات القسام..

أعلنت كتائب القسام في عدة بيات أن مقاتليها "تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية "الغول" القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وضرب دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" ما أسفر عن اشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وجاء في بيان "القسام"، أن مقاتليها "استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، كما يتم استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون".

المصدر: RT