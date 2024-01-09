﻿ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان

أفادت وكالة "كيودو" اليوم الثلاثاء بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 1 يناير الجاري إلى 180 شخصا.

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وقالت وسائل إعلام يابانية إن الزلزال أسفر عن مقتل 168 شخصا، مشيرة إلى وجود 323 شخصا فقد الاتصال معهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أسبوع من الزلزال لا يزال حجم الدمار في المناطق التي ضربها غير معروف بشكل كامل، نتيجة الدمار الذي أصاب الطرق وشبكات الاتصال، وتحديدا في مدينتي واجيما وسوزو.

وفي اليوم الأول من عام 2024 وقعت سلسلة من الهزات الأرضية في منطقة شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا، وبلغت قوة إحداها 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال عن تدمير أكثر من 1400 منزل جزئيا أو كليا كما لا يزال 59 ألف أسرة في محافظة إيشيكاوا بدون مياه، وأكثر من 15.5 ألف أسرة بدون كهرباء.

وتم في المحافظة فتح 357 نقطة إجلاء، ويتجاوز عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة 28 ألفا.

المصدر: نوفوستي