مقتل فردين من عائلة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مصرع اثنين من أقارب مدير مكتب قناة "الجزيرة" في غزة وائل الدحدوح، جراء غارة استهدفت سيارتهما يوم الاثنين بمدينة رفح.

وقال ناطق باسم الوزارة إن الجيش الاسرائيلي "قتل ثلاثة مواطنين مستهدفا سيارة مدنية"، وتقدم بتعازيه إلى وائل الدحدوح الذي خسر زوجته وأبناءه الثلاثة منذ بدء الحرب.

وأكدت وكالة "فرانس برس" أن الشقيقين محمد وأحمد الدحدوح هما ابنا أخيه، وأظهرت مشاهد صورتها الوكالة التدمير الذي طال سقف السيارة وعملية سحب جثة منها.

كان محمد وأحمد الدحدوح، وهما محاسب ومهندس يبلغان 30 و26 عاما بحسب أحد أقربائهما، يعيشان قبل الحرب مع عائلتهما في شمال الأراضي الفلسطينية قرب مدينة غزة، قبل أن ينزحا إلى الجنوب ليصلا قبل أسبوعين إلى رفح.

وأول أمس الأحد، نعى وائل الدحدوح نجله حمزة بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه في نهاية أكتوبر بضربة إسرائيلية، وقُتل حمزة مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما في جنوب قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أنه "استهدف ارهابيا كان يقود جهازا طائرا يشكل تهديدا لقواته"، مضيفا أنه "على علم باستهداف مشتبه فيهما آخرين كانا في السيارة نفسها".

وبعد مقتل اثنين من صحافييها، اتهمت قناة "الجزيرة" إسرائيل "باستهداف" الصحافيين الفلسطينيين في غزة.

المصدر: RT + فرانس برس