الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

أحبطت منظومات الدفاع الجوي الروسية محاولة قوات كييف استهداف مناطق في مقاطعة بريانسك بطائرات مسيرة اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقتهما قوات كييف لاستهداف منشآت في مقاطعة بريانسك.

بدوره صرح حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في منطقة كليموفسكي بمنطقة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.

وتحاول قوات كييف استهداف مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الروسية بواسطة طائرات مسيرة، وقد اعتبرت موسكو في أكثر من مناسبة هذه المحاولات عمليات إرهابية يحاول نظام كييف تنفيذها ضد مرافق مدنية.

المصدر: نوفوستي