نادي الأسير الفلسطيني: 5730 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

اعتقلت القوت الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 40 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 5730، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله وقلقيلية ونابلس والخليل وجنين والقدس، رافقتها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني.

وأضاف أنه "رافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".

وبحسب ناي الأسير اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري ما لا يقل عن 230 فلسطينيا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيانه ليوم السبت بأن عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

وأضاف البيان أنه مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بعد الـ7 من أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة طالت حملة الاعتقالات الإدارية مختلف الشرائح والفئات العمرية، وشملت الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء.

المصدر: RT