كيم يتفقد بصحبة "مدللته" مزرعة للدجاج شمالي البلاد (صور)

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مزرعة كوانغتشون للدجاج في إقليم هوانغهيه الشمالي ترافقه ابنته جو آيه، ووجّه بزيادة إنتاج البيض ولحم الدجاج لتغطية حاجة المواطنين.

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وشدد على ضرورة "زيادة القدرة الإنتاجية باستمرار لتزويد الناس بمزيد من اللحوم والبيض"، مضيفا أن البلاد تخطط لبناء مزرعة دجاج أخرى في بيونغ يانغ هذا العام.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تركز فيه كوريا الشمالية على تعزيز إنتاج الحبوب وسط النقص المزمن في الغذاء الذي أدى لحالات وفاة في بعض مناطق البلاد.

وذكر التقرير أن كيم دعا أيضا إلى اعتبار المزرعة نموذجا قياسيا لتحديث مصانع الدواجن في جميع أنحاء البلاد "لإحداث تغيير جوهري في حياة المواطنين".

وفي يوليو 2020، زار الزعيم الكوري الشمالي موقع بناء مصنع كوانغتشون للدجاج. وزعمت وسائل الإعلام الرسمية في ذلك الوقت أن المصنع يمكنه إنتاج آلاف الأطنان من اللحوم وعشرات الملايين من البيض سنويا.

المصدر: يونهاب