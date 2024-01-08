غالانت: نستطيع تكرار ما فعلناه بغزة في بيروت

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن إسرائيل لا تخشى الحرب مع "حزب الله" في لبنان، محذرا من أن الدمار في غزة يمكن "نسخه ولصقه" في بيروت.

وفي حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لفت غالانت إلى أنه في حين أن أولوية إسرائيل ليست التورط في حرب مع حزب الله، فإن "80 ألف شخص بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بأمان، وبالتالي إذا فشلت كل الطرق الأخرى، فنحن على استعداد للتضحية".

وأضاف: "إنهم يرون ما يحدث في غزة... إنهم يعرفون أنه يمكننا نسخه ولصقه في بيروت".

وأشار إلى أن "حجم وشدة الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر هز بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن وغير بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم"، مشددا على أن "7 أكتوبر هو اليوم الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945".

واعتبر غالانت أن "قادة حماس لم يأخذوا في البداية حرب الجيش الإسرائيلي في غزة على محمل الجد، حتى عندما دخلنا لأول مرة"، معتبرا أن "إسرائيل تقاتل محورا تقوده إيران، وليس حماس فقط"، محذرا من أن حرب الجيش الإسرائيلي في غزة "ستستمر لفترة أطول".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "جيروزاليم بوست"