عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أسفر عن وقوع 73 قتيلا ونحو 999 مصابا نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بمقتل 8 مواطنين وإصابة وفقدان العشرات فجر اليوم الإثنين بعد قصف إسرائيلي لمنزل غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء.

كما أطلقت طائرة مسيرة النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22835 قتيلا، والجرحى إلى 58416 منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT + وكالة "وفا" الفلسطينية