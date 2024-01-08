وسائل إعلام: تعرّض قاعدة أمريكية لقصف صاروخي مكثف شرقي سوريا

أفادت وسائل إعلام متفرقة بأن قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا تعرضت لقصف صاروخي مكثف.

وقالت قناة "الميادين": "تم شن هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور".

وأضافت نقلا عن مصدر ميداني أن "القصف جاء ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف شاحنة عند معبر القائم البوكمال على الحدود وأن الرد على هذا الاعتداء كان بـ30 صاروخا استهدفت القاعدة الأمريكية بشكل مباشر وتم تحقيق إصابات مباشرة".

ولفتت إلى أن القصف تم من داخل الأراضي السورية.

المصدر: الميادين