مهاجر يقتل آخر طعنا في ملجأ بمدينة نيويورك

أفادت الشرطة الأمريكية بمواجهة لاجئ يبلغ من العمر 27 عاما تهمة القتل بعد طعنه لاجئا آخر في مأوى للمهاجرين بمدينة نيويورك.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" تم استدعاء الشرطة إلى ملجأ جزيرة راندال الساعة 7:30 من مساء السبت، استجابة لبلاغ عن اعتداء جار، حيث نقلت سيارة إسعاف الضحية، الذي أصيب بطعنة في الجذع إلى المستشفى، وأعلن لاحقا عن وفاته.

وذكرت الشرطة بأنه تم اعتقال المشتبه به في مكان الحادث.

وكان رئيس بلدية مدينة نيويورك إريك آدامز في أغسطس الماي عن خطة لإيواء ما يصل إلى ألفي مهاجر على الجزيرة في النهر الشرقي وسط تدفق طالبي اللجوء إلى المدينة.

وأشار آدامز ومسؤولون آخرون الشهر الماضي إلى أن أكثر من 161 ألف مهاجر وصلوا وطلبوا المساعدة في المدينة منذ ربيع عام 2022.

المصدر: أ ب