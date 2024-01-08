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"عمل جراحي حساس".. وسائل إعلام أمريكية تتساءل عن طبيعة العملية التي خضع لها أوستن

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كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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تساءل الصحفي المعروف في موقع "هاف بوست" ومجلة "نيويورك ماغازين"، يشار علي، عما إذا كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد خضع لعمل جراحي "حساس".

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وكتب تعليقا على تغريدة لـ"قناة سي أن أن"، أن كاثلين هيكس نائبة أوستن لم تعرف شيئا عن استشفاء مديرها وبدأت تنفيذ مهامها "أثناء إجازتها في بورتوريكو"، ولم تعلم بدخول أوستن المستشفى إلا الخميس الماضي أي بعد 4 أيام من إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

وتساءل يشار علي: "ما الذي يحدث، هل خضع لعملية جراحية حساسة للتجديد الضوئي للبشرة التي تعاني من مشاكل والوقاية من علامات الشيخوخة، أم خضع لعملية لإزالة الدهون والتخسيس؟".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة الماضي أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الاثنين بسبب مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني.

وأفادت قناة "إن بي سي" بأن أوستن أمضى 4 أيام في العناية المركزة وسلم مهامه لهيكس خلال تلك الفترة.

المصدر: نوفوستي

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