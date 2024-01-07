وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي نائب الرئيس الأمريكي السابق

أطلع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الأحد، نائب رئيس الولايات المتحدة السابق مايك بنس على تطورات الوضع خلال لقاء جمعهما في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقدم الوزير غالانت لنائب الرئيس بنس نظرة عامة استراتيجية حول التحديات التي تواجهها دولة إسرائيل في المنطقة، وتحديثا عمليا لتطورات الحرب ضد حركة "حماس" في غزة.

وقلا غالانت لبنس: “لا يمكننا أن نسمح للعالم أن ينسى أين بدأ كل شيء – في 7 أكتوبر، هاجمت حماس بعنف شعب إسرائيل. هاجمت حماس قيمنا المشتركة وأسلوب حياتنا. لا يمكننا التوقف حتى نعيد أحباءنا إلى الوطن، وحتى يتم تدمير حماس – ونعلم أنكم تقفون معنا".

وشدد الوزير الإسرائيلي على أهمية الحفاظ على الدعم القوي من قبل الحزبين لإسرائيل في سعيها لتحقيق أهدافها في الحرب (إطلاق سراح 136 رهينة تحتجزهم حماس في غزة، بينهم مواطنون أمريكيون ورعايا أجانب، وتفكيك حركة حماس).

وناقش غالانت أيضا التعاون الاستثنائي بين المؤسسات الدفاعية المعنية، على كافة المستويات - بما في ذلك تبادل المعرفة العملياتية والحوارات الاستخبارية والسياسات الاستراتيجية.

واختتم الاجتماع بالإعراب عن تقديره لنائب الرئيس بنس لصداقته الطويلة ومساهمته في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية طوال حياته المهنية، والتزامه المستمر بأمن دولة إسرائيل.

ويوم الجمعة الماضي، زار نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقع على قذائف مدفعية ستطلق على لبنان.

المصدر: RT