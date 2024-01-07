ألمانيا تدعو إسرائيل إلى عملية عسكرية "أقل حدة"

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل إلى ضبط النفس في الحرب التي تشنها في قطاع غزة معتبرة أن من الضروري حصول "إدارة أقل حدة للعمليات".

وقالت الوزيرة لصحافيين في ختام محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الدولة العبرية اسحق هرتسوغ، اليوم الأحد خلال زيارتها لإسرائيل: "لا يمكن أن تستمر معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص. نحتاج إلى إدارة أقل حدة للعمليات".

وتتزامن تصرحات وزيرة الخارجية مع استمرار الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، وقد أسفر القصف الإسرائيلي للقطاع حتى الآن عن مقتل 22835 فلسطينيا، وإصابة 58416 معظمهم من النساء والأطفال.

ووصفت منظمة الأمم ومنظمات دولية أخرى الوضع الإنساني في القطاع بأنه كارثي وأن غزة لم تعد صالحة للحياة وسط الحصار المشدد ونفاد المواد الغذائية وانهيار المنظومة الصحية التي باتت هدفا للقصف الإسرائيلي إلى جانب المرافق المدنية الأخرى.

المصدر: RT + وكالات