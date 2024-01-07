"منعا للابتزاز الأمريكي".. الحوثيون يدعون شركات الملاحة لاستخدام جملة "ليس لدينا علاقة بإسرائيل"

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، شركات الملاحة العالمية، إلى إشهار جملة "ليس لدينا علاقة بإسرائيل" لكل سفينة تعبر البحر الأحمر أو باب المندب.

وقال: "رسالتنا إلى وزارات النقل في جميع الدول وإلى شركات الملاحة العالمية الناقلة عبر البحر الأحمر والبحر العربي والمارة بباب المندب، خطوة سهلة تقيكم ابتزاز أمريكا وبريطانيا بدفع تكاليف التأمين الملاحي، وهي إشهار الجملة التعريفية -ليس لدينا علاقة بإسرائيل- لكل سفينة عند عبورها البحر الأحمر أو باب المندب أو البحر العربي".

وأضاف: "وللإخوة في وزارة الدفاع اليمنية إذا اشهرت السفن هذه الجملة ثم خدعت واتجهت إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة لتموين الكيان، فضعوها في القائمة السوداء وستقع بين أيديكم عند عبورها المرة الأخرى بإذن الله".

وأكد الحوثي أن "هذا حل بسيط وغير مكلف ولن يحمل أي شركة أية تكاليف مالية، وهذه الخطوة لا تحتاج إلى عسكرة البحر الأحمر ولن تضر بالملاحة الدولية، ونؤكد مجددا أن ماتقوم به القوات المسلحة هو من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الإرهابي الإجرامي وفك الحصار عن قطاع غزة".

وشدد على أن "من يقف أمام منعنا للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الأمريكيين أو البريطانيين أو غيرهم، إنما يقومون بذلك تنفيذا للطلب الإسرائيلي وحماية لهم ليستمر الكيان في ارتكاب الإبادة العنصرية في غزة، وموقفهم هذا هو موقف لتعزيز الإجرام والإرهاب ضد مليونين وثلاثمائة ألف إنسان في غزة في آن واحد".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت في وقت سابق، عن عزمها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة، أنها ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى عملية تحالف "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن شرعية تحركات التحالف الأمريكي في البحر الأحمر من وجهة نظر القانون الدولي تثير شكوكا جدية.

المصدر: RT