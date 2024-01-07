عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بمقتل أكثر من 70 مواطنا مدنيا فلسطينيا بينهم 15 طفلا على الأقل، بغارات وقصف إسرائيلي متواصل منذ صباح اليوم الأحد على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عن المصادر قولها، إن "القصف المدفعي والغارات الإسرائيلي على خان يونس تسبب بارتقاء 71 شهيدا، بينهم أكثر من 15 طفلا".

من جانبها، أعلنت الفصائل الفلسطينية على رأسها "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن قصف قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في عدة مناطق بمحافظة خان يونس.

وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناته في "تلغرام": "تدك كتائب القسام تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون".

كما أعلنت "سرايا القدس" عبر "تلغرام": "قصفنا حشدا لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف هاون في منطقة الكتيبة وسط خان يونس".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة ودموية على قطاع غزة المحاصر، راح ضحيتها حتى اليوم 22835 قتيلا و58416 مصابا، وبحسب تقارير مؤسسات دولية وأممية، فإن ما يزيد عن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT