نادي الأسير الفلسطيني: 5686 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 6 فلسطينين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 5686.

وأشار إلى أن بين المعتقلين فتاة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما طالت الاعتقالات محافظات نابلس والخليل وجنين.

وأضاف أنه "رافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام واسعة واعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم وعمليات تخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين".

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أمس السبت بأن عدد المعتقلين الإداريين في فلسطين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

وأضاف البيان أنه مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بعد الـ7 من أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة طالت حملة الاعتقالات الإدارية مختلف الشرائح والفئات العمرية، وشملت الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 332 منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: RT