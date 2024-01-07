الدفاع الروسية تعلن تحييد 610 عسكريين أوكرانيين وإسقاط مقاتلتين و38 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 610 قتلى وجرحى، وإسقاط مقاتلتين و38 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له وعربات Vampire تشيكية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 55 عسكريا.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 300 عسكري بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع له ومدرعات وآليات ومستودع ذخيرة.

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 130 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية له.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا

تم إسقاط طائرة سو-25 قرب مدينة دنيبروبتروفسك ومقاتلة سو-27 قرب مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا.

اعتراض 14 صاروخ HIMARS وUragan، و6 صواريخ Neptune مضادة للسفن.

إسقاط 38 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية