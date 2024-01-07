مراسلنا: القوات الإسرائيلية تستهدف طواقم شركة الكهرباء اللبنانية وتشن غارات وهمية

منع الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد طواقم شركة الكهرباء اللبنانية من إصلاح الأعطال في شبكة الكهرباء في بلدة حولا، حيث استهدفت المدفعية الاسرائيلية محيط عمل فرق الصيانة بثلاث قذائف.

وذكر مراسلنا أنه تم استهداف فريق الصيانة رغم مرافقتهم من قبل طواقم "اليونيفيل" والجيش اللبناني، ولم تقع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على إصابة إحدى آليات "اليونيفيل" بشظية في زجاجها.

وأفاد مراسلنا بشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على منطقة اللبونة وأطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان، تزامنا مع غارة على أطراف بلدة مجدل زون جنوب لبنان.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية وخرق جدار الصوت في مدينة صور جنوب لبنان مما أحدث حالة هلع وخوف في صفوف المواطنين.

ولفت مراسلنا إلى تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء صور وبنت جبيل ومرج عيون والنبطية على علو منخفض، منفذا غارات وهمية وألقى بالونات حرارية أثناء تحليقه مما ألحقت أضرارا مادية في بعض المنازل والمحال التجارية في بلدة تبنين جنوب لبنان.

المصدر: RT