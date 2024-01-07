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قاآني لهنيّة: إخوة العاروري سيصبحون كابوس إسرائيل

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قاآني لهنيّة: إخوة العاروري سيصبحون كابوس إسرائيل
صالح العاروري
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أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، أن العالم سيشهد كيف سيتحول إخوة صالح العاروري إلى كابوس إسرائيل.

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وقال قاآني في رسالته إن "العدو والصهاينة يريدون اغتيال قادة المقاومة بعد هزيمتهم الفادحة في غزة والضفة الغربية" مضيفا أن "استشهد العاروري بينما كان الميدان ضيقا أمام العدو في الضفة الغربية. وهذا الأخ له في سجله الناصع مشاركة في معركة طوفان الاقصى والانتفاضة الأولى والثانية وانتفاضة القدس".

وأضاف: "العالم سيشهد كيف سيتحول إخوة العاروري إلى كابوس الكيان الصهيوني القاتل للأطفال".

وقتل الثلاثاء الماضي صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" والقياديان سمير فندي (أبو عامر)، وعزام الأقرع، وأربعة آخرون من عناصر "حماس" بضربة وجهتها مسيرة إسرائيلية لمقرهم بالضاحية الغربية في بيروت.

المصدر: "مهر"

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