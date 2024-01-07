الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل أحد عناصرها في الضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد مقتل أحد عناصرها خلال عملية اقتحام نفذتها في مدينة جنين بالضفة الغربية.

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وقالت الشرطة في بيانها إن القتيلة "كانت في عربة عملياتية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة" وأن التفجير أدى الى إصابة 3 عناصر آخرين.

واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين وسط مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 6 مواطنين جراء قصف بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2336 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 1026.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر:RT