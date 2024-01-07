تحديث مستمر.. قتلى وجرحى مع تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الأحد، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق وسط وجنوبي القطاع وتحديدا في مخيم المغازي وسط القطاع ومديني خان يونس ورفح جنوبا.

محور الشمال..

استهدفت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى منزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، ما اسفر عن وفوع عدد من القتلى والجرحى.

محور الوسط..

أسفر الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع عن مقتل 4 مواطنين بينهم سيدة إلى جانب عشرات الإصابات.

كما أطلقت طائرة "كواد كابتر" مسيرة النار بكثافة على منازل المواطنين والشوارع في مخيم المغازي، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من المدفعية الإسرائيلية قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

وأفاد شهود عيان باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء القصف الإسرائيلي.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، تزامنا مع إطلاق الزوارق الحربية النار بشكل مكثف على غرب دير البلح، ما أسفر عن مقتل وحرج عدد من الفلسطينيين.

محمور الجنوب..

قتل نحو 16 فلسطينيا وجرح 50 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس لجأ إليه عدد كبير من النازحين.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية