مقتل فلسطيني من عرب الداخل بعملية إطلاق للنار شمال رام الله (فيديو)

قتل شاب عربي من الداخل، اليوم الأحد، بعملية إطلاق للنار في عيون الحرامية شمالي رام الله بالضفة الغربية.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القتيل يبلغ من العمر 30 عاما، من داخل الخط الأخضر، تم إطلاق النار عليه داخل سيارته. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الأجهزة الأمنية تعتبر ما حدث عملية خلفيتها قومية.

وتلقت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بلاغا عن جريح جراء حادثة إطلاق نار قرب رام الله، وهرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب في الثلاثينيات أصيب بجروح حرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل إنقاذ حياته.

على إثر ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق كافة الحواجز المؤدية إلى رام الله.

ويأتي ذلك إثر مقتل 6 أشخاص فجر الأحد بقصف إسرائيلي على مدينة جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: RT