الدفاعات الجوية الروسية تعترض ستة صواريخ أوكرانية مضادة للسفن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي رصدت واعترضت ستة صواريخ أوكرانية مضادة للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان: "في 6 يناير، في حوالي الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ نبتون المضادة للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "تم رصد ستة صواريخ أوكرانية وتدميرها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود”.

وفجر اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية رصدت واعترضت 4 صواريخ موجهة أوكرانية "جو - جو" فوق شبه جزيرة القرم.

هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

المصدر: RT