هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران بمطار أثينا بسبب الأحوال الجوية السيئة في مطار بينينا الليبي

أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلتها رقم MS829 بطائرة من طراز B737-800، غيرت مسارها وهبطت اضطراريا بمطار أثينا الدولي بعد أن كانت متجهة إلى مطار بنينا ببنغازي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت شركة مصر للطيران إن الطائرة اضطرت لتغيير مسارها وعلى متنها 111 راكبا، جراء انعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار، ولذا فقد تم تغيير مسار الرحلة إلي المطار البديل المخطط وهو مطار أثينا الدولي.

المصدر: RT