الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 530 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية "Mi-8" و29 مسيرة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 530 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية "Mi-8" و29 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 80 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 100 عسكري ومدافع وأسلحة.

على محور دونيتسك تم صد هجومين معاديين وبلغت خسائر العدو 190 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع له.

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 90.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 45 عسكريا وبضعة مدافع غربية واعتراض 4 صواريخ موجهة مضادة للطائرات وإسقاط صاروخ HIMARS أمريكي.

إسقاط مروحية "Mi-8" بمقاطعة خيرسون.

إسقاط 29 مسيرة في لوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية