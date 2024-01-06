الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 530 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية "Mi-8" و29 مسيرة في 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 530 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية "Mi-8" و29 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 80 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 100 عسكري ومدافع وأسلحة.
- على محور دونيتسك تم صد هجومين معاديين وبلغت خسائر العدو 190 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع له.
- على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 90.
- على محور زابوروجيه تم القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 45 عسكريا وبضعة مدافع غربية واعتراض 4 صواريخ موجهة مضادة للطائرات وإسقاط صاروخ HIMARS أمريكي.
- إسقاط مروحية "Mi-8" بمقاطعة خيرسون.
- إسقاط 29 مسيرة في لوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية