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الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 530 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية "Mi-8" و29 مسيرة في 24 ساعة

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الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 530 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 530 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مروحية "Mi-8" و29 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

  • على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 80 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.
  • على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 100 عسكري ومدافع وأسلحة.

  • على محور دونيتسك تم صد هجومين معاديين وبلغت خسائر العدو 190 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع له.
  • على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 90.

  • على محور زابوروجيه تم القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا.

  • على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 45 عسكريا وبضعة مدافع غربية واعتراض 4 صواريخ موجهة مضادة للطائرات وإسقاط صاروخ HIMARS أمريكي.
  • إسقاط مروحية "Mi-8" بمقاطعة خيرسون.
  • إسقاط 29 مسيرة في لوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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