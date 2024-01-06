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نهاية غير متوقعة لصلاة الفجر في مسجد إندونيسي (فيديو)

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نهاية غير متوقعة لصلاة الفجر في مسجد إندونيسي (فيديو)
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كشف فيديو لحظة وفاة إمام مسجد في إندونيسيا أثناء صلاة الفجر أصيب بأزمة قلبية ومات وهو ساجد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أندي سيامسول بحري، إمام مسجد العلا في مدينة باليكبابان في منطقة كاليمانتان الشرقية بإندونيسيا، توفي إثر أزمة قلبية أثناء صلاة الفجر يوم 2 يناير الجاري.

ولم ينتبه المصلون إلى وفاته لفترة، لأنهم كانوا ساجدين، ولوحظت حالته بعد مدة وجيزة، فتقدم أحد المصلين لاستكمال الصلاة.

المصدر: RT

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