البحرية الهندية تعلن إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب (فيديو)

أفادت البحرية الهندية يوم الجمعة أنها أنقذت 21 شخصا من أفراد طاقم سفينة في بحر العرب وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف.

وقالت البحرية في بيان لها: "تم بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 (بينهم 15 هنديا) والذين كانوا على متن السفينة"، لافتة إلى "ما بدا تراجعا عن محاولة الخطف بعد تحذير قوي وجهته البحرية".

#IndianNavy’s Swift Response to the Hijacking Attempt of MV Lila Norfolk in the North Arabian Sea.

All 21 crew (incl #15Indians) onboard safely evacuated from the citadel.



Sanitisation by MARCOs has confirmed absence of the hijackers.



The attempt of hijacking by the pirates… https://t.co/OvudB0A8VVpic.twitter.com/616q7avNjg — SpokespersonNavy (@indiannavy) January 5, 2024

هذا وقالت البحرية الهندية، اليوم الجمعة، إنها تراقب سفينة ترفع العلم الليبيري في بحر العرب، أصدرت نداء استغاثة لاختطافها.

كما أكدت أنها أرسلت مدمرة لتقديم المساعدة، حيث "استجابت بسرعة لحادث بحري في بحر العرب يتعلق بمحاولة اختطاف من على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا".

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المصدر: RT