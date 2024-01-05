 
مباشر

البحرية الهندية تعلن إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب (فيديو)

أخبار العالم

البحرية الهندية تعلن إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب (فيديو)
(indian navy)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqbt

أفادت البحرية الهندية يوم الجمعة أنها أنقذت 21 شخصا من أفراد طاقم سفينة في بحر العرب وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف.

وقالت البحرية في بيان لها: "تم بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 (بينهم 15 هنديا) والذين كانوا على متن السفينة"، لافتة إلى "ما بدا تراجعا عن محاولة الخطف بعد تحذير قوي وجهته البحرية".

هذا وقالت البحرية الهندية، اليوم الجمعة، إنها تراقب سفينة ترفع العلم الليبيري في بحر العرب، أصدرت نداء استغاثة لاختطافها.

كما أكدت أنها أرسلت مدمرة لتقديم المساعدة، حيث "استجابت بسرعة لحادث بحري في بحر العرب يتعلق بمحاولة اختطاف من على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا".

إقرأ المزيد
البحرية الهندية تنشر 3 سفن في بحر العرب بعد الهجوم على سفينة تجارية
البحرية الهندية تنشر 3 سفن في بحر العرب بعد الهجوم على سفينة تجارية
إقرأ المزيد
"حادث أمني".. وكالة تتحدث عن اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل الصومال
إقرأ المزيد
تحمل علم مالطا.. مجهولون يصعدون على متن سفينة مملوكة لشركة بلغارية قبالة اليمن (صورة)
تحمل علم مالطا.. مجهولون يصعدون على متن سفينة مملوكة لشركة بلغارية قبالة اليمن (صورة)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا