بريطانيا.. إنقاذ العشرات بعد فيضان إحدى قنوات نهر التايمز

تمكنت فرقة إطفاء لندن من إنقاذ 50 شخصا إثر هطول أمطار غزيرة على العاصمة البريطانية أدت إلى فيضان إحدى قنوات نهر التايمز، وغرق قارب احتفالي.

وقالت فرقة إطفاء لندن إنه تم استدعاؤها إلى هاكني ويك بعد أن "انفجرت القناة على ضفتيها وأغرقت حوالي 10 أفدنة، بالإضافة إلى قارب Bar & Co، الاحتفالي الذي يضم بارا عائما ومطعما وملهى ليليا".

وقال متحدث إن رجال الإطفاء أجروا فحوصات على حوالي 100 شخص تمكنوا من البقاء في منازلهم، لكن تم نقل 50 منهم إلى بر الأمان. وتم استدعاء عشر سيارات إطفاء وحوالي 70 من رجال الإطفاء لمواجهة الفيضانات بين طريق Dace Road وWick Lane.

ونصحت هيئة ميناء لندن السفن بالمرور عبر رصيف تيمبل "بحذر شديد"، كما تم إرسال سفينة تابعة للمعهد الملكي الوطني لقوارب النجاة، وزورق لشرطة العاصمة وزورق لفرقة إطفاء لندن إلى مكان الحادث.

ويوم السبت الماضي، أعلنت شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات إلغاء خدمات قطاراتها من وإلى العاصمة البريطانية لندن "حتى نهاية اليوم" إثر فيضانات في نفق نهر التايمز.

ووسط التحذيرات الصفراء (الدرجة الثانية في سلم التحذيرات التي تعني خذ حذرك)، التي أصدرها مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة بشأن الرياح والأمطار والثلوج في أجزاء كبيرة من البلاد، تم إلغاء خدمات القطارات من محطة "لندن سانت بانكراس" الدولية إلى أمستردام وبروكسل وباريس.

وتشهد بريطانيا تقلبات جوية كبيرة بفعل الرياح القوية التي فاقت سرعتها في بعض المناطق الشمالية 110 كيلومترات في الساعة، فيما شهدت المناطق الجنوبية هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات في عدد من القرى والوديان.

المصدر: BBC + "التلغراف"