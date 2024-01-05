الصين تدعو إلى "ضبط النفس" بعد القصف المدفعي الكوري الشمالي

دعت الصين اليوم الجمعة جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في سيئول أن بيونغ يانغ أطلقت قذائف مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين: "في ظل الوضع الراهن، نأمل أن تحافظ جميع الأطراف المعنية على الهدوء وضبط النفس، وتمتنع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تفاقم التوترات، وتفادي تصعيد إضافي للوضع، وتوفير ظروف لاستئناف الحوار المجدي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية خلال مؤتمر صحفي أن "كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة قرب جزيرة يونبيونغ"، وأن السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة بإجراء وقائي.

وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر على بعد 80 كيلومترا غرب إنتشون، و12 كيلومترا جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي الكورية الشمالية.

المصدر: "أ ف ب" + RT