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الولايات المتحدة.. العثور على عشرات جوازات السفر الأوكرانية والصينية مرمية على الحدود (صور)

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الولايات المتحدة.. العثور على عشرات جوازات السفر الأوكرانية والصينية مرمية على الحدود (صور)
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية مات غيتس بالعثور على عشرات جوازات السفر الأوكرانية والصينية مرمية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكتب غيتس عبر منصة "إكس": "تم العثور على العشرات من جوازات السفر الأوكرانية والصينية مرمية "مهجورة" على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ويأتي الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ليقولا إن الحدود آمنة، فما الذي تعتقدونه الآن؟".

وسبق أن ألقى عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية، الديمقراطي براندون جونسون باللوم على إدارة الرئيس جو بايدن وتكساس في المعاناة التي تعيشها مدينته لرعاية آلاف المهاجرين.

ويعبر حوالي 10 آلاف مهاجر الحدود كل يوم ويتم إرسال الكثير منهم إلى "مدن الملاذ" مثل شيكاغو ونيويورك ودنفر. 

وأنفقت المدينة 138 مليون دولار على الأزمة التي من المتوقع أن تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة مع استمرار فصل الشتاء.

المصدر: RT

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