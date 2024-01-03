الدفاع الروسية: ضرب نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب وتشكيل قومي أوكراني في خاركوف

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أصابت عدة مواقع في مدينة خاركوف، بينها نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب وتشكيل قومي أوكراني، فيما تجاوزت الخسائر الأوكرانية 600 جندي خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت حظيرة ذخيرة للطائرات، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة ST-68، ونقاط انتشار للمرتزقة الأجانب وتشكيل "خاركوفشتشينا" القومي في مدينة خاركوف.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

القضاء على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، فيما خسر العدو على محور كراسني ليمان نحو 40 جنديا

على محور دونيتسك شمل إجمالي خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 310 جنود ودبابة وعربتي مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وعددا من المعدات العسكرية الأخرى

صد 5 هجمات في اتجاه جنوب دونيتسك وتحييد نحو 115 جنديا هناك

وعلى محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو نحو 55 عسكريا، فيما قتل نحو 50 آخرين على محور خيرسون

إصابة 89 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 134 منطقة

اعتراض 8 صواريخ باليستية من طراز "توتشكا-أو" وصاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، بالإضافة إلى 34 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire و"أولخا"، وإسقاط 15 طائرة بدون طيار أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية