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سياسي فرنسي بعد خطاب ماكرون بمناسبة رأس السنة الجديدة: كيف يجرؤ؟

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سياسي فرنسي بعد خطاب ماكرون بمناسبة رأس السنة الجديدة: كيف يجرؤ؟
Sputnik
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قال فلوريان فيليبو زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، إن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون في خطابه بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، أهان علم البلاد، ودفعه بعيدا إلى الخلفية.

 وكتب فلوريان فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "كيف يجرؤ على التصرف بهذا الشكل!. لقد اختفى العلم الفرنسي خلف ماكرون وفقا لرغبته! تم وضع العلم بين الأعلام الأخرى بعيدا في الخلفية، وهناك كانت معلقة خرقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء والصفراء. لقد اختفى علمنا الوطني من الواجهة".

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وأشار فيليبو إلى أن ماكرون بتصرفه هذا، أثبت أنه يكره فرنسا.

سياسي فرنسي بعد خطاب ماكرون بمناسبة رأس السنة الجديدة: كيف يجرؤ؟

سابقا كان العلم الوطني الفرنسي، خلال الخطابات السنوية، ينتصب في مكان ليس بالبعيد عن ماكرون، وفي بعض السنوات عُلق أيضا علم الاتحاد الأوروبي بجانبه.

المصدر: نوفوستي

 

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