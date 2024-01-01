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مساعدة سابقة لبايدن تفاجئ الأمريكيين بصورة من موسكو

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مساعدة سابقة لبايدن تفاجئ الأمريكيين بصورة من موسكو
Sputnik
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أبدى مستخدمون لشبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إعجابهم بصورة نشرتها تارا ريد المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، من العاصمة الروسية موسكو، مرتدية حلة عيد رأس السنة.

وكتب Cerra__ "إنها صورة رائعة!"

وقال trottot_tammy: "هذه الصور مذهلة. جميلة جدا وهادئة. هناك الكثير من التغييرات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا قلق بشأن أن تتربى ابنتي هنا. أحلم بالعودة إلى اسكتلندا والابتعاد عن هذا الجنون،".

Ashleywire57: "كل شيء يبدو جميلا جدا هناك"

bytemeharder: "رائع! مدينة كبيرة خالية من الخيام والقمامة ومدمني المخدرات. أمر جميل جدا".

وفي وقت سابق، زار الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل روسيا وتوصل إلى استنتاج مفاده أن موسكو أفضل من نيويورك وميامي ولوس أنجلوس.

المصدر: "نوفوستي"

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