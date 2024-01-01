مساعدة سابقة لبايدن تفاجئ الأمريكيين بصورة من موسكو

أبدى مستخدمون لشبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إعجابهم بصورة نشرتها تارا ريد المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، من العاصمة الروسية موسكو، مرتدية حلة عيد رأس السنة.

Happy New Year from Moscow Russia.

2023 brought many surprises.

May 2024 bring peace to our world. pic.twitter.com/7ilMCcIrbl — Tara Reade 🐎 (@ReadeAlexandra) December 31, 2023

وكتب Cerra__ "إنها صورة رائعة!"

وقال trottot_tammy: "هذه الصور مذهلة. جميلة جدا وهادئة. هناك الكثير من التغييرات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا قلق بشأن أن تتربى ابنتي هنا. أحلم بالعودة إلى اسكتلندا والابتعاد عن هذا الجنون،".

Ashleywire57: "كل شيء يبدو جميلا جدا هناك"

bytemeharder: "رائع! مدينة كبيرة خالية من الخيام والقمامة ومدمني المخدرات. أمر جميل جدا".

وفي وقت سابق، زار الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل روسيا وتوصل إلى استنتاج مفاده أن موسكو أفضل من نيويورك وميامي ولوس أنجلوس.

المصدر: "نوفوستي"