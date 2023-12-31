شولتس يدلي في خطابه بمناسبة العام الجديد بتصريح كاذب عن بوتين

أفادت صحيفة Die Welt، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس تحدث بشكل قاس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعن النزاع في أوكرانيا في خطابه بمناسبة العام الجديد.

وقال شولتس، في محاولة لتبرير المشاكل التي يعاني منها سكان بلاده: "بمجرد انحسار وباء كوفيد-19، بدأت روسيا نزاعا لا هوادة فيه في وسط أوروبا".

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بالإضافة إلى ذلك، زعم شولتس بأنه بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، "قام بوتين بإغلاق صنبور الغاز".

وبعد أن تهجم أولاف شولتس، في هذا الخطاب على الرئيس الروسي تعرض لانتقادات من قبل المواطنين الألمان.

وفي تعليقاتهم على الخطاب المنشور في صحيفة "دي فيلت"، كتب المواطنون أن برلين نفسها تخلت عن الغاز الروسي، وأن الولايات المتحدة فجرت خطوط "السيل الشمالي"، وطالبوا شولتس بالاستقالة.

في أكتوبر الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتن في جلسة عامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، إن روسيا لم تقلص توريد الغاز إلى أوروبا، بل إن الدول الغربية هي التي ترفض هذه الإمدادات. وأضاف أن أوروبا تخلق المشاكل لنفسها برفضها الغاز الروسي.

توريد الغاز الروسي إلى ألمانيا، بات أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإرهابية على خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي" في العام الماضي.

المصدر: نوفوستي