الخارجية الصينية تعلق على لقاء "صيغة زيلينسكي"

لم تجب المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية ماو نينغ بشكل مباشر على سؤال حول مشاركة الجانب الصيني في اللقاء السري حول "صيغة زيلينسكي" لكنها أشارت إلى مساهمة بكين في جهود التسوية.

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في مقابلة له مع وكالة "نوفوستي" وقناة "روسيا-24" إنه قبل 10 أيام، عقد لقاء آخر حول ما يسمى بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي في سرية تامة بمشاركة دول غربية وبعض الدول الأخرى من دول الجنوب العالمي. في الوقت نفسه، تحفظ الوزير على أن "الذين شاركوا في هذا الاجتماع من حلفائنا المقربين، ومن يحملون تفكيرا مماثلا، لم يعدوا أحدا بإخفاء أي أسرار عنا في قضية لها علاقة بروسيا".

وأضافت ماو نينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن "اللقاء السري": "إن موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح للغاية. فقد التزمنا دائما بلعب دور بناء في وقف إطلاق النار والتسوية السياسية للأزمة. وسنواصل أيضا تحفيز المفاوضات بطرقنا الخاصة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية مبكرة".

المصدر: نوفوستي