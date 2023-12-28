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أوكرانيا تعتزم مصادرة طائرتي ركاب روسيتين

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أوكرانيا تعتزم مصادرة طائرتي ركاب روسيتين
Globallookpress Pavel Kashaev
صورة تعبيرية
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أفادت وزارة العدل الأوكرانية بأنها رفعت دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة العليا لمكافحة الفساد لمصادرة طائرتي ركاب تابعتين لشركة تأجير روسية لصالح البلاد.

وقالت الوزارة في بيان على "فيسبوك": "رفعت وزارة العدل دعوى أخرى أمام المحكمة العليا لمكافحة الفساد لتطبيق عقوبة على شكل مصادرة أصول لصالح دخل الدولة. وتطلب وزارة العدل تطبيق عقوبة على شركة "إليوشن"".

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وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة ستكون مصادرة طائرتي ركاب متوسطتي المدى من طراز An-148-100E.

وأفادت وزارة العدل الأوكرانية في 4 ديسمبر بأن المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا صادرت أصول شركة "مجمع إليوشن للطيران الروسي" الموجود في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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