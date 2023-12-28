الاستخبارات الأوكرانية: تصريحات بودانوف حول "الاستيلاء بالقوة" على القرم حرب معلومات

صرح المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الأوكرانية أندريه يوسوف، أن التصريحات حول "الاستيلاء بالقوة" على شبه جزيرة القرم الصيف الماضي هي جزء من حرب المعلومات في محاولة منه لتبرير الفشل .

وفي محاولة لتبرير تصريحات رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، بأن "شبه جزيرة القرم ستعاد إلى أوكرانيا بالقوة"، أشار يوسوف إلى أن هذه "التصريحات جزء من حرب المعلومات".

وأضاف: "المعلومات الواردة من القيادة العسكرية السياسية هي أيضا أداة للتأثير…ويتم نشرها عندما يكون ذلك ضروريا".

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وكان بودانوف قد صرح في يوليو أن شبه جزيرة القرم "ستعاد" إلى أوكرانيا بالقوة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، وأن المطالبات بالأراضي الروسية ستلقى الرد المناسب.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا أن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة بالنسبة لروسيا، وأن الاستفتاء في شبه الجزيرة تم إجراؤه بما يتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي.

وقد أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس عام 2014، بعد استفتاء سكانها الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا، وقد صوت في ذلك الاستفتاء 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم، و95.6% في سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا.

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وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: نوفوستي+RT