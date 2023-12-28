هايلي ترفض تحديد العبودية على أنها كانت السبب في الحرب الأهلية الأمريكية

رفضت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري، نيكي هيلي، القول إن العبودية كانت سببا للحرب الأهلية الأمريكية، معتبرة بدلا من ذلك أنها تعود إلى "دور الحكومة".

وخلال تجمع انتخابي في قاعة بلدية نيو هامبشاير، سأل أحد الناخبين هيلي: "ما هو سبب الحرب الأهلية؟"، فردت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة إجابة مطولة لكنها لم تذكر العبودية على أنها السبب الرئيسي للحرب.

وقالت هايلي: "أعتقد أن سبب الحرب الأهلية كان في الأساس كيفية إدارة الحكومة موضوع الحريات وما يمكن للناس فعله وما لا يمكنهم فعله. أعتقد أن الأمر يتعلق دائما بدور الحكومة وما هي حقوق الناس. وسأظل دائما متمسكة بحقيقة أنني أعتقد أن الحكومة تهدف إلى ضمان حقوق الناس وحرياتهم. لم يكن المقصود أبدا أن يكون كل شيء لجميع الناس".

وأضافت: "لا تحتاج الحكومة إلى أن تخبرك كيف تعيش حياتك. لا يحتاجون إلى إخبارك بما يمكنك وما لا يمكنك فعله. لا يحتاجون إلى أن يكونوا جزءا من حياتك. إنهم بحاجة إلى التأكد من حصولك على الحرية".

ولفتت إلى "أننا بحاجة إلى الرأسمالية والحرية الاقتصادية. نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نفعل كل شيء حتى يتمتع الأفراد بالحريات حتى يتمكنوا من التمتع بحرية التعبير وحرية الدين، وحرية القيام أو أن يكونوا أي شيء يريدون أن يكونوا دون أن تقف الحكومة في طريقهم".

وبعد أن رد الناخب بالقول إنه وجد أنه "من المدهش أن هايلي لم تستخدم كلمة العبودية في أي وقت من إجابتها، سألت: "ماذا تريد مني أن أقول عن العبودية؟"، ومن ثم انتقلت إلى السؤال التالي.

المصدر: nbc news