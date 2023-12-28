كشفت مجلة "فوربس" أن القوات البحرية الأوكرانية، والقوات الداعمة لها في منطقة بلدة كرينكي على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، فقدت 50 مركبة مائية في شهر ونصف

وقالت المجلة في مقال، "لقد أصبح العمل كطاقم قارب صغير في الآونة الأخيرة من أخطر الوظائف في القوات الأوكرانية. ففي الأسابيع الستة التي تلت عبور اللواء 35 من مشاة البحرية الأوكرانية نهر دنيبر لأول مرة وتأمين رأس جسر في كرينكي، على الضفة اليسرى للنهر التي تسيطر عليها روسيا، فقدت القوات ما يقرب من 50 قارب أندرو بيربيتوا".

وبحسب المحلل، يبدو أن الخسارة "الأكثر غرابة" هي الخسارة الأخيرة. فقبل وقت قصير من عيد الميلاد، ضربت طائرة روسية مسيرة انتحارية قاربا أوكرانيا مصمم لنقل العبارات في أثناء بناء الجسور ومعابر العبارات.

وبحسب المقال، فإن "استخدام الأوكرانيين لهذه الزوارق لا يدل على نيتهم ​​بناء جسور عائمة نظرا لعرض النهر في هذه المنطقة وخطورة هذا المشروع بسبب تهديد المدفعية والطائرات المسيرة الروسية، بهذه الطريقة كانت القيادة الأوكرانية تحاول فقط إمداد اللواء 35 بمساعدة تلك الزوارق المائية التي ظلت متاحة".

وأكدت المجلة أنه "كلما زاد عدد القوارب التي ألحق الروس بها الضرر أو أغرقوها، أصبح الأوكرانيون أكثر يأسا - ونشِرت السفن الأكثر غرابة لتزويد رأس جسر كرينكي".

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات مصورة من منطقة العملية العسكرية الخاصة في نيكولايف، رصد وتدمير قارب نهري أوكراني مدرع من مشروع "غريوزا-إم"، بواسطة مسيرة "لانسيت" الروسية الانتحارية.

المصدر: RT