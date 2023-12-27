كيم جونغ أون يأمر الجيش بتسريع الاستعدادات للمواجهة مع الولايات المتحدة

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الأربعاء، القطاع العسكري في البلاد بتسريع الاستعدادات العسكرية لمجابهة "خطوات المواجهة" غير المسبوقة التي تتخذها الولايات المتحدة.

وقالت "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء الكورية المركزية: "أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجيش والصناعة الدفاعية وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات العسكرية لمجابهة ما أسماه "خطوات المواجهة" غير المسبوقة من قبل الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء أن نائب رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وشقيقة زعيم كوريا الديمقراطية كيم يو جونغ أدانت بشدة "استفزازات" الولايات المتحدة وحلفائها بشأن كوريا الشمالية، واتهمتهم بتهديد السلام والاستقرار في المنطقة، ودعت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الأعمال.

وسبق أن أكد الزعيم كيم أن بيونغ يانغ لن تتردد في الرد بضربة نووية على أي استفزاز للعدو مرتبط باستخدام الأسلحة النووية ضد الجمهورية.

وكانت قد وجهت واشنطن وسيئول تحذيرا شديد اللهجة إلى بيونغ يانغ من أن أي هجوم نووي قد تشنه على الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية سيعني نهاية النظام الكوري الشمالي.

وانتقد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الأحد، خطط البلدين لتوسيع تدريباتهما العسكرية المشتركة السنوية العام المقبل لتشمل تدريبات على عمليات نووية.

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات مع جارتها الجنوبية، ولا سيما بعد أن ألغت بيونغ يانغ، الشهر الماضي، الاتفاقية العسكرية التي وقعتها مع سيئول عام 2018 والتي تهدف إلى الحد من التوترات ومنع الاشتباكات على طول الحدود.

المصدر: RT